Появилось первое фото со съёмок фильма «Супергёрл» с Милли Олкок

Режиссёр Джеймс Ганн опубликовал у себя в соцсетях первое фото со съёмок фильма «Супергёрл». На нём можно увидеть исполнительницу главной роли Милли Олкок, сидящую спиной. На стуле красуется логотип её героини.

Дополнительными деталями ленты или другой информацией о ней Ганн не поделился.

Фото со съёмок ленты

Фото: Соцсети Джеймса Ганна

Ожидается, что первое появление Супергёрл произойдёт в фильме «Супермен». Затем героиня появится в сольном проекте. Джеймс Ганн ранее говорил, что в «Супергёрл» зрители увидят разницу между Суперменом, который был отправлен на Землю и воспитывался любящими родителями с младенчества, и Супергёрл, которая росла и наблюдала, как все вокруг неё умирали ужасными способами.

Премьера «Супергёрл» в мировых кинотеатрах состоится 26 июня 2026 года.