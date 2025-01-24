Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезду «Медведя» Айо Эдебири рассматривают на роль Шторм в фильмах Marvel — инсайдер

Звезду «Медведя» Айо Эдебири рассматривают на роль Шторм в фильмах Marvel — инсайдер
Комментарии

Известный инсайдер MyTimeToShineHello сообщил, что Айо Эдебири, известную по сериалу «Медведь», рассматривают на роль Шторм в киновселенной Marvel. Информация пока не подтверждена, поэтому лучше относиться к ней с долей скепсиса.

Речь наверняка идёт о составе Людей Икс, который дебютирует в киновселенной Marvel, но это вряд ли случится в ближайшее время, если, конечно, в следующих «Мстителях» не захотят добавить мутантов.

Ранее о своём желании сыграть Шторм высказывалась звезда фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» Синтия Эриво. Если претенденток на роль у Marvel больше не будет, им придётся выбирать между двумя актрисами.

Материалы по теме
Киновселенная Александра Невского: обзор фильма «Золото Рио Браво»
Киновселенная Александра Невского: обзор фильма «Золото Рио Браво»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android