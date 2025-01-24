Звезду «Медведя» Айо Эдебири рассматривают на роль Шторм в фильмах Marvel — инсайдер

Известный инсайдер MyTimeToShineHello сообщил, что Айо Эдебири, известную по сериалу «Медведь», рассматривают на роль Шторм в киновселенной Marvel. Информация пока не подтверждена, поэтому лучше относиться к ней с долей скепсиса.

Речь наверняка идёт о составе Людей Икс, который дебютирует в киновселенной Marvel, но это вряд ли случится в ближайшее время, если, конечно, в следующих «Мстителях» не захотят добавить мутантов.

Ранее о своём желании сыграть Шторм высказывалась звезда фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» Синтия Эриво. Если претенденток на роль у Marvel больше не будет, им придётся выбирать между двумя актрисами.