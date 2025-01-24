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Завершились съёмки второго сезона сериала «Тед»

Завершились съёмки второго сезона сериала «Тед»
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Сет Макфарлейн, снявший первый сезон сериала «Тед», объявил о завершении съёмочного процесса второго сезона. По его словам, второй сезон получился очень смешным, поэтому его точно не стоит пропускать фанатам франшизы.

Мини-сериал «Тед» — приквел комедии «Третий лишний» с Марком Уолбергом. Действие шоу разворачивается в 1993 году, когда плюшевый медведь Тед живёт дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета.

Премьера первого сезона состоялась в сервисе Peacock. Второй выйдет там же, но пока не рассказали, когда именно это произойдёт. Первый сезон закончили снимать 23 ноября 2022 года, а выпустили его лишь 11 января 2024-го.

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