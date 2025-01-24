BB Team вылетела с BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2

Российский состав BetBoom Team завершил своё выступление в рамках топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

В первом раунде основной стадии команда из России встретилась с G2 Esports Ильи m0NESY Осипова. Европейский коллектив не оставил ни единого шанса BB Team, завершив первую карту со счётом 13:2, а вторую — 13:3.

Стоит отметить, что в Копенгаген российский коллектив приехал с двумя заменами в лице исключённых из активного ростера Александра KaiR0N Анашкина и Владислава nafany Горшкова. Всё дело в том, что игроки актуального состава Кирилл Boombl4 Михайлов и Сергей Ax1Le Рыхторов столкнулись с визовыми трудностями.

BB Team остановилась на 5-8-м месте, заработав $ 25 тыс. G2 Esports же, в свою очередь, прошла в полуфинал соревнования.

Финальный этап топ-турнира BLAST Bounty по CS2 проходит в LAN-формате в период с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках решающей стадии соревнования восемь команд разыгрывают большую часть призового фонда, размер которого составляет $ 500 тыс.