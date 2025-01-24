Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание матчей BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 на 24 января (БЛАСТ Баунти по КС2)

Расписание BLAST Bounty 2025 по CS2 на 24 января — NAVI против paiN, Vitality против EF
Комментарии

Сегодня, 24 января, завершится первый раунд основной части топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

В Копенгагене продолжатся best-of-3 матчи на вылет. Проигравшие займут 5-8-е место, а победители присоединятся к G2 Esports и Team Spirit в полуфинале.

Расписание игр BLAST Bounty по CS2 на 24 января, пятница:

  • 18:00. Team Vitality (Европа) — Eternal Fire (Турция);
  • 21:00. Natus Vincere (Украина) — paiN Gaming (Бразилия).

LAN-этап топ-турнира BLAST Bounty по CS2 проходит с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь коллективов разыгрывают большую часть призового фонда, размер которого составляет $ 500 тыс.

Материалы по теме
Team Spirit выбила HEROIC с топ-турнира по CS2
BB Team вылетела с BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android