Расписание BLAST Bounty 2025 по CS2 на 24 января — NAVI против paiN, Vitality против EF

Сегодня, 24 января, завершится первый раунд основной части топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

В Копенгагене продолжатся best-of-3 матчи на вылет. Проигравшие займут 5-8-е место, а победители присоединятся к G2 Esports и Team Spirit в полуфинале.

Расписание игр BLAST Bounty по CS2 на 24 января, пятница:

18:00. Team Vitality (Европа) — Eternal Fire (Турция);

21:00. Natus Vincere (Украина) — paiN Gaming (Бразилия).

LAN-этап топ-турнира BLAST Bounty по CS2 проходит с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь коллективов разыгрывают большую часть призового фонда, размер которого составляет $ 500 тыс.