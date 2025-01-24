Уильям Фихтнер и Микаэла Хувер снимутся во втором сезоне сериала «Грызня»

Издание Deadline раскрыло актёров, которые присоединятся к касту второго сезона сериала «Грызня». В шоу сыграют Соён Джанг («Бабочка»), Уильям Фихтнер («Эквилибриум»), Микаэла Хувер («Стражи Галактики 3») и рэпер BM.

Новые лица сыграют во втором сезоне вместе с Кэри Маллиган, Оскаром Айзеком, Чарльзом Мелтоном, Кейли Спэни, Юн Ю Чжон и Сон Кан Хо. В центре сюжета нового сезона окажется молодая пара, которая становится свидетелем тревожной ссоры между своим боссом и его женой.

Первый сезон сериала «Грызня», в котором в главных ролях снялись Стивен Ян и Али Вонг, вышел в апреле 2023 года и стал одним из главных хитов года, получив много похвальных отзывов и престижных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».