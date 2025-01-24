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В разработке находится новая игра про Мстителей — инсайдер

В разработке находится новая игра про Мстителей — инсайдер
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Известный инсайдер Даниэль Рихтман, специализирующийся на кино, Marvel и DC, рассказал, что в разработке находится новая игра про Мстителей.

Важный момент — новый тайтл никак не будет связан с вышедшими в 2020 году «Мстителями», разработанными Crystal Dynamics и изданными Square Enix. Это игру приняли крайне негативно, разгромив её за обилие микротранзакций, однообразный геймплей и другие моменты.

Подробностями новых «Мстителей» Рихтман, впрочем, не поделился. В разработке находится несколько игр по комиксам Marvel: «Росомаха» от Insomniac, «Чёрная пантера» и «Железный человек», а в этом году должна выйти Marvel 1943: Rise of Hydra от сценаристки Uncharted Эми Хенниг.

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