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Джош Бролин недоумевает из-за того, что Дени Вильнёва не номинировали на «Оскар»

Джош Бролин недоумевает из-за того, что Дени Вильнёва не номинировали на «Оскар»
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Вчера стали известны все номинанты на «Оскар»-2025. Само собой, один из режиссёров лент в 2024 году получит статуэтку за свою проделанную работу, но среди претендентов нет Дени Вильнёва, постановщика «Дюны 2».

Кто поборется за режиссёрский «Оскар»:

  • Шон Бэйкер — «Анора»;
  • Брэйди Корбет — «Бруталист»;
  • Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»;
  • Жак Одиар — «Эмилия Перес»;
  • Корали Фаржа — «Cубстанция».

Как можно увидеть, Вильнёва нет в номинантах. На это отреагировал Джош Бролин, актёр, сыгравший в двух частях «Дюны» Дени.

Похоже, я собираюсь уйти из актёрства, потому что Дени Вильнёв не был номинирован. Да, это работает именно так. Для меня это не имеет смысла.

Церемония вручения наград (уже 97-я) за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.

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