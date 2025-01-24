«Неприемлемо»: Дарья Сагалова — о том, почему не снялась в новом сезоне «Букиных»

На днях появилась новость о старте съёмочного процесса второго сезона сериала «Букины». На фото со съёмок можно было увидеть всех знакомых актёров и их героев, кроме Дарьи Сагаловой в образе Светы.

В интервью актриса рассказала, что сама отказалась от съёмок в новом сезоне шоу. По словам Сагаловой, причина кроется в конфликте со сценаристами. Дарья отметила, что сценарий получился «неприемлемым» для неё.

Сценарий они для меня написали абсолютно неприемлемый. Героиня, которую они прописали, это немного не я. В своём возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей, и они девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране. Поэтому мы с каналом приняли такое решение.

Что конкретно в сценарии не устроило актрису, она не раскрыла. Новый сезон «Букиных» должен выйти в этом году.