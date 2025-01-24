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В России снова произошёл крупный интернет-сбой

В России снова произошёл крупный интернет-сбой
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Утром 24 января пользователи интернета в России сообщили о массовых проблемах с доступом к различным сервисам и сайтам. Похоже, в стране снова случился крупный интернет-сбой.

Люди жалуются на проблемы с операторами связи, включая МТС, и Tele2, «Телеграмом», Roblox и даже Steam. Некоторые наблюдают проблемы с «Кинопоиском» и маркетплейсами вроде Ozon и Wildberries.

Фото: Сбой.РФ

Когда в России стабилизируется работа интернета, пока неизвестно. С чем связаны сбои, также непонятно. За последние несколько месяцев это уже третий масштабный сбой.

Доступ к Сети наверняка стабилизуется в ближайшее время, но пока этого не случилось.

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