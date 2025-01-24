Тимоти Шаламе рассказал о необычном предмете, который хранит у себя под кроватью

В недавнем интервью Тимоти Шаламе рассказал, что хранит у себя под кроватью довольно необычный предмет. Речь идёт про ведёрко для попкорна в стиле «Дюны 2» — оно стилизовано под песчаного червя.

Об этом актёр рассказал во время беседы вместе с актрисой Эль Фаннинг, когда шёл разговор про ленту «Никому не известный».

Да, я знаю это ведёрко. Оно находится у меня под кроватью, я храню его там.

Ведёрко в стиле «Дюны 2»

Фото: Warner Bros.

Премьера «Никому не известного» состоялась 25 декабря. Лента рассказывает, как 19-летний музыкант приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант.