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Тимоти Шаламе рассказал о необычном предмете, который хранит у себя под кроватью

Тимоти Шаламе рассказал о необычном предмете, который хранит у себя под кроватью
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В недавнем интервью Тимоти Шаламе рассказал, что хранит у себя под кроватью довольно необычный предмет. Речь идёт про ведёрко для попкорна в стиле «Дюны 2» — оно стилизовано под песчаного червя.

Об этом актёр рассказал во время беседы вместе с актрисой Эль Фаннинг, когда шёл разговор про ленту «Никому не известный».

Да, я знаю это ведёрко. Оно находится у меня под кроватью, я храню его там.

Ведёрко в стиле «Дюны 2»

Фото: Warner Bros.

Премьера «Никому не известного» состоялась 25 декабря. Лента рассказывает, как 19-летний музыкант приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант.

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