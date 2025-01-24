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Сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили $ 600 млн

Сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили $ 600 млн
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По итогам месяца проката сборы фильма «Муфаса: Король лев» превысили отметку в $ 600 млн. Большая часть кассы приходится на Северную Америку — в США и Канаде лента собрала около $ 200 млн.

Анимационный фильм уже преодолел базовые прогнозы аналитиков, которые предрекали ленте общие сборы в районе $ 600 млн. Этой цифры должно хватить, чтобы окупить картину с бюджетом в $ 200 млн и отдельными затратами на маркетинг.

Сейчас лента выступает почти в три раза хуже ремейка («Король лев»), который в 2019 году заработал в кинотеатрах около $ 1,66 млрд. Это во многом связано с вялым стартом в конце декабря, когда в прокате доминировали «Моана 2» и «Соник 3 в кино».

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