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«Я не могу перестать плакать»: Ариана Гранде — о номинации на «Оскар» за фильм «Злая»

«Я не могу перестать плакать»: Ариана Гранде — о номинации на «Оскар» за фильм «Злая»
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Американская певица Ариана Гранди опубликовала обращение в своих соцсетях в честь номинации на «Оскар»-2025 за лучшую женскую роль в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада». Артистка вспомнила, что когда-то даже не могла мечтать о таком внимании со стороны фанатов и членов киноиндустрии.

Сейчас же Ариана — одна из главных американских певиц, которая только что получила свою первую номинацию на «Оскар»,

Как вы можете представить, я не могу перестать плакать. Для меня большая честь находиться в такой блестящей компании и делиться этим с крошечной Ари, которая когда-то сидела и изучала пение Джуди Гарланд. Я так горжусь тобой, крошка. Ещё раз от всего сердца благодарю киноакадемию.

97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» пройдёт ночью 3 марта. Помимо номинация за лучшую женскую роль, «Злая: Сказка о ведьме Запада» претендует ещё на девять наград.

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