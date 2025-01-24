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Экранизацию комикса «Крестоносцы» снимет режиссёр фильма «Последний день на Земле»

Экранизацию комикса «Крестоносцы» снимет режиссёр фильма «Последний день на Земле»
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По данным The Hollywood Reporter, режиссёр «Последнего дня на Земле» Роб Джаббаз выступит постановщиком экранизации комикса «Крестоносцы». Проекту долго не могли найти режиссёра.

«Крестоносцы» — серия комиксов, действие которых происходит в мире, охваченном пандемией, где у заразившихся появляется сыпь в виде креста на лице. Так их и отличают от остальных выживших. Серия получила популярность благодаря необычному взгляду на приевшуюся всем тематику зомби-апокалипсиса.

Съемки экранизации запланированы на март, а бюджет, согласно The Hollywood Reporter, составит $ 2-3 млн. Дату выхода проекта пока не сообщают.

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