Экранизацию комикса «Крестоносцы» снимет режиссёр фильма «Последний день на Земле»

По данным The Hollywood Reporter, режиссёр «Последнего дня на Земле» Роб Джаббаз выступит постановщиком экранизации комикса «Крестоносцы». Проекту долго не могли найти режиссёра.

«Крестоносцы» — серия комиксов, действие которых происходит в мире, охваченном пандемией, где у заразившихся появляется сыпь в виде креста на лице. Так их и отличают от остальных выживших. Серия получила популярность благодаря необычному взгляду на приевшуюся всем тематику зомби-апокалипсиса.

Съемки экранизации запланированы на март, а бюджет, согласно The Hollywood Reporter, составит $ 2-3 млн. Дату выхода проекта пока не сообщают.