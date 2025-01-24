Леонардо Ди Каприо тяжело далась роль в «Джанго освобождённом» из-за расистских слов

Американский актёр Джейми Фокс стал гостем издания Vanity Fair, где он рассказал о своих самых знаковых ролях в кино. Артист вспомнил, что одним из самых выдающихся фильмов в его карьере стал «Джанго освобождённый» Квентина Тарантино, где он сыграл чернокожего раба по имени Джанго.

Фокс вспомнил, что Леонардо Ди Каприо тяжело далась роль циничного и жестокого рабовладельца Кэлвина Кэнди. Звезда «Титаника» ещё во время репетиций заявил коллегам, что просто не может так часто говорить слово «негр» в уничижительном смысле. Побороть своё отторжение ему помогли Сэмюэл Л. Джексон, а также сам Фокс.

Лео тяжело давалась определённая тема — то самое слово «негр». Ещё во время репетиций он сказал: «Эй, ребята. Я просто не могу этого сделать. Это не я». И тогда Сэмюэл Л. Джексон ему ответил: «Скажи это дерьмо, ублюдок! Это просто ещё один вторник. Вообще похрен». Я сказал Лео, что во времена рабства мы бы никогда не разговаривали друг с другом. Я не его друг. Я не Джейми Фокс. Я Джанго. И я сказал ему, что он не сможет сыграть этого персонажа, пока не поймёт, что такое рабство. Это было тяжело, это было ужасно. И на следующий день я вижу Лео — он не разговаривает со мной. Он готов сыграть свою роль.

В результате «Джанго освобождённый» стал одним из самых высокооценённых фильмов Квентина Тарантино, получив «Оскар» за лучший сценарий. Сам Ди Каприо получит заветную награду спустя несколько лет за роль в «Выжившем».