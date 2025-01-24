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«Субстанция» стала седьмым фильмом ужасов, номинированным на «Оскар»

«Субстанция» стала седьмым фильмом ужасов, номинированным на «Оскар»
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23 января американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар»-2025. Номинацию на лучший фильм года получил хоррор «Субстанция» — новая работа французской постановщицы Корали Фаржа с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях.

Таким образом, картина стала седьмым фильмом ужасов в истории, претендующим на главную награду на будущей церемонии. Интересно, что среди всех номинантов лишь «Молчание ягнят» смогло выиграть главный «Оскар» в 1991 году.

Номинанты на лучший фильм на «Оскаре» среди хорроров

  • «Изгоняющий дьявола» (1973)
  • «Челюсти» (1975)
  • «Молчание ягнят» (1990)
  • «Шестое чувство» (1999)
  • «Чёрный лебедь» (2010)
  • «Прочь» (2017)
  • «Субстанция» (2024).

97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии «Оскар»-2025 пройдёт ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.

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