«Субстанция» стала седьмым фильмом ужасов, номинированным на «Оскар»

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23 января американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар»-2025. Номинацию на лучший фильм года получил хоррор «Субстанция» — новая работа французской постановщицы Корали Фаржа с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях.

Таким образом, картина стала седьмым фильмом ужасов в истории, претендующим на главную награду на будущей церемонии. Интересно, что среди всех номинантов лишь «Молчание ягнят» смогло выиграть главный «Оскар» в 1991 году.

Номинанты на лучший фильм на «Оскаре» среди хорроров

«Изгоняющий дьявола» (1973)

«Челюсти» (1975)

«Молчание ягнят» (1990)

«Шестое чувство» (1999)

«Чёрный лебедь» (2010)

«Прочь» (2017)

«Субстанция» (2024).

97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии «Оскар»-2025 пройдёт ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.