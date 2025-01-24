«Субстанция» стала седьмым фильмом ужасов, номинированным на «Оскар»

23 января американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар»-2025. Номинацию на лучший фильм года получил хоррор «Субстанция» — новая работа французской постановщицы Корали Фаржа с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях.
Таким образом, картина стала седьмым фильмом ужасов в истории, претендующим на главную награду на будущей церемонии. Интересно, что среди всех номинантов лишь «Молчание ягнят» смогло выиграть главный «Оскар» в 1991 году.
Номинанты на лучший фильм на «Оскаре» среди хорроров
- «Изгоняющий дьявола» (1973)
- «Челюсти» (1975)
- «Молчание ягнят» (1990)
- «Шестое чувство» (1999)
- «Чёрный лебедь» (2010)
- «Прочь» (2017)
- «Субстанция» (2024).
97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии «Оскар»-2025 пройдёт ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.