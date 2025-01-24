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Бюджет фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» составил всего лишь $ 180 млн

Бюджет фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» составил всего лишь $ 180 млн
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Уже 14 февраля состоится премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир». Новая картина в киновселенной Marvel столкнулась с трудностями в производстве, включая несколько сеансов досъёмок, о которых неоднократно сообщали многие СМИ.

По данным издания The Hollywood Reporter, новый «Капитан Америка» стал одним из самых бюджетных фильмов Marvel за последние годы. Даже несмотря на досъёмки и внесение других правок в сюжет, затраты на ленту оцениваются в $ 180 млн. Для сравнения: «Человек-муравей 3» стоил около $ 325 млн, а «Капитан Марвел 2» обошёлся продюсерам в невероятные $ 374 млн.

Сейчас «Капитану Америке 4» прогнозируют стартовые сборы в США в районе $ 100 млн. В случае удачного старта в домашнем регионе и в остальном мире лента может окупиться уже в первые недели проката.

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти.

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