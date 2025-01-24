События «Форсажа 11» частично развернутся в Лос-Анджелесе — серия вернётся домой

Американский актёр Вин Дизель поделился новой информацией о «Форсаже 11». Звезда семейной саги заявил, что события следующей части серии как минимум частично развернутся в Лос-Анджелесе — франшиза вернётся домой.

Дизель отметил, что об этом его попросила Джордана Брюстер, исполнительница роли Мии Торетто. Во многом это связано с пожарами в Калифорнии, которые затронули город и продолжаются до сих пор.

На прошлой неделе во время пожаров, которые вынудили многих покинуть город, моя сестра Джордана связалась со мной и сказала: «Пожалуйста, пусть Universal снимет «Форсаж 11» в Лос-Анджелесе». Городу это нужно сейчас больше, чем когда-либо… Лос-Анджелес — место, где 25 лет стартовал «Форсаж». И теперь «Форсаж» наконец-то вернётся домой.

Премьера «Форсажа 11» состоится в 2026 году. Съёмки картины должны начаться уже в ближайшее время.