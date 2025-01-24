Эротический фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман выйдет в онлайне 28 января

По данным портала DVD's Release Dates, эротический фильм «Плохая девочка» выйдет в онлайн-площадках уже 28 января. Информация об этом уже появилась в онлайн-сервисах Amazon Prime и iTunes.

Таким образом, новая картина с Николь Кидман доберётся до стримингов спустя месяц после старта проката. Лента вышла в мировых кинотеатрах 25 декабря и собрала за это время более $ 34 млн, где около 110 млн рублей приходится на Россию.

«Плохая девочка» рассказывает историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. Между парой завязывается роман.

В фильме вместе с Кидман сыграли Антонио Бандерас («Анчартед»), Харрис Дикинсон («Стальная хватка») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»). Режиссёром выступила Халина Рейн, снявшая проект «Тела, тела, тела».