В DOOM: The Dark Ages не будет мультиплеера

Разработчики DOOM: The Dark Ages из id Software пообщались с журналистами издания Game File. В ходе разговора они подтвердили, что новая часть франшизы не получит мультиплеерный режим. Авторы отказались от него, чтобы полностью реализовать все свои идеи.

Проект будет приквелом DOOM 2016 года. Местом действия впервые станет Средневековье: у Палача Рока будет новый арсенал оружия, включающий в себя шипастый щит, меч, топор и другие мощные приспособления для уничтожения демонов. На уровнях Думгай сможет находить специальные сферы для изучения умений и другие полезные предметы для выполнения своей основной задачи.

Проект выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series уже 15 мая. В игре будет полная русская локализация.