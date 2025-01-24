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Актриса озвучки Тейлза из «Соника в кино» хочет сыграть в сериале про героя

Актриса озвучки Тейлза из «Соника в кино» хочет сыграть в сериале про героя
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Коллин О’Шонесси, актриса озвучки Тейлза в фильмах франшизы «Соник в кино», пообщалась с журналистами издания ComicBook. В ходе разговора она заявила, что хотела бы сыграть в сериальном спин-оффе про своего персонажа.

Было бы потрясающе узнать историю происхождения Тейлза… маленький Тейлз. Мне бы этого очень хотелось.

Напомним, «Соник в кино 3» стал крайне успешным: кассовые сборы ленты превысили $ 420 млн всего за месяц после премьеры. В триквеле Соник сталкивается с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация становится ещё хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника.

Премьера четвёртого фильма про Соника состоится 19 марта 2027 года.

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