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Что нужно знать про обновление 5.4 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков

В пятницу, 24 января, разработчики Genshin Impact провели традиционную трансляцию перед релизом новой версии. Обновление 5.4 добавит в игру персонажа Мидузки и ряд временных событий.

Версия Genshin Impact 5.4 выйдет 12 февраля 2025 года. Патч будет содержать лишь одного героя и минимум нового контента — после окончания сюжета Натлана авторы игры решили ненадолго вернуться в Инадзуму.

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новый персонаж — Мидзуки

Версия 5.4 содержит одного легендарного персонажа — клинического психолога Юмэмидзуки Мидзуки из Инадзумы. Играбельная Мидзуки получит пять звёзд редкости, будет сражаться оружием-катализатором и силой стихии анемо (ветер).

Получить Мидзуки можно будет в ивентовом баннере в первой половине обновления 5.4. Позже нового персонажа добавят в стандартный баннер.

Фото: Genshin Impact

Баннеры Genshin Impact 5.4

Как обычно, молитвы с уникальными пятизвёздочными персонажами в обновлении будут разделены на две половины по три недели.

С 12 февраля по 5 марта — Юмэмидзуки Мидзуки и реран Сиджвин ;

и реран ; с 5 марта по 25 марта — повторные баннеры Фурины и Ризли.

Одновременно в баннере оружия будет доступно сигнатурное снаряжение для этих персонажей. Мидзуки после версии 5.4 станет стандартным персонажем.

Фото: Genshin Impact

Квесты и события в версии 5.4

Новый персонаж Мидзуки получит задание легенд «Сонный тапир», который раскроет детали характера девушки и тайны её профессии. За прохождение игроки сразу получат все материалы для прокачки Мидзуки до 60-го уровня.

Главным событием версии 5.4 станет праздник «Фестиваль цветов Микавы» в Инадзуме, который будут проводить Яэ Мико и Мидзуки. Мероприятие включит в себя сюжетный квест и ряд игровых режимов, а в число наград войдёт новое четырёхзвёздочное копьё.

Помимо этого, по ходу версии 5.4 будут доступны другие временные ивенты:

событие-путешествие в открытом мире, в ходе которого можно будет встретить старых персонажей и новые истории о них;

боевой ивент на 25 этажей: с каждым этажом здоровье и сила противников будут увеличиваться;

режим с ловлей рыбы в Фонтейне, в том числе соревновательный формат на очки;

новый ивент с режиссёром Ксавье, где игрокам нужно будет правильно расставить сцены для видео;

возвращение события в карточном режиме;

двойные награды опыта и моры за прохождение испытаний.

Фото: Genshin Impact

Другие нововведения

Помимо всего, в новой версии будет добавлено несколько новых функций для более удобной игры:

план по развитию персонажа — формат, который в одном месте показывает, сколько каких ресурсов нужно для прокачки персонажа, его оружия и талантов;

в списке персонажей появились фильтры, а сверху можно будет одной кнопкой выбрать всех героев одной стихии;

в списке оружий также появились фильтры по характеристикам, а также рекомендации для конкретных героев.

Также по ходу стрима разработчики показали три промокода на донатную валюту и ресурсы — их можно увидеть и применить в нашем отдельном материале.