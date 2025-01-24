Промокоды Genshin Impact перед обновлением 5.4 — авторы раздают по 300 примогемов

Разработчики Genshin Impact показали три промокода с подарками для игроков в рамках прямой трансляции 24 января, посвящённой предстоящему обновлению 5.4.

Версия Genshin Impact 5.4 будет доступна игрокам с 12 февраля 2025 года, а уже сейчас можно забрать награды за три кода — каждый набор содержит 100 камней истока (донатная валюта) и какой-то игровой ресурс.

GISpecialProgram54 — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; Mizuki0212Mizuki — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;

— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя; AisaBathhouse — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Обращаем внимание, что все коды действуют только до вечера 25 января, после чего они станут неактивными и награды получить будет уже нельзя.