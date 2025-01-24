Кудрявый Юра Борисов — на новом постере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

Компания «Централ Партнершип» опубликовала новый постер фильма «Пророк. История Александра Пушкина». На нём оказались изображены центральные герои картины, включая поэта Александра Пушкина в исполнении оскароносного Юры Борисова.

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

Премьера ленты о самом знаменитом российском поэте состоится уже 14 февраля.

Новый постер