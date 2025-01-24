Вышел русский трейлер фильма «Дроп» от автора «Счастливого дня смерти»

Вышел русский трейлер фильма «Дроп» от Кристофера Бо Лэндона, режиссёра «Счастливого дня смерти». В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Blumhouse Productions.

Овдовевшая мать на своём первом за много лет свидании приходит в высококлассный ресторан и испытывает облегчение: её спутник Генри более очарователен и красив, чем она ожидала. Но их химия сворачивается, когда Вайолет начинает раздражаться, а затем и терроризироваться серией анонимных писем на свой телефон.

В актёрский состав вошли Брэндон Скленар, Мэган Фэйхи, Вайолетт Бин, Трэвис Нельсон, Эд Викс, Габриэль Райан, Джеффри Селф, Фиона Браун, Соруш Салими, Тара МакДонахи и другие.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 10 апреля.