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Для GTA: Vice City вышла русская озвучка от студии GamesVoice

24 января студия профессиональной озвучки GamesVoice выпустила русскую локализацию для легендарной GTA: Vice City. В честь данного события команда поблагодарила всех, кто поддержал сбор средств на реализацию проекта, и опубликовала трейлер с демонстрацией проделанной работы.

Скачать русификатор можно по этой ссылке.

Видео доступно на YouTube-канале yarikrl. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Русский дубляж: