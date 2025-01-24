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Для GTA: Vice City вышла русская озвучка от студии GamesVoice

Для GTA: Vice City вышла русская озвучка от студии GamesVoice
Аудио-версия:
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24 января студия профессиональной озвучки GamesVoice выпустила русскую локализацию для легендарной GTA: Vice City. В честь данного события команда поблагодарила всех, кто поддержал сбор средств на реализацию проекта, и опубликовала трейлер с демонстрацией проделанной работы.

Скачать русификатор можно по этой ссылке.

Видео доступно на YouTube-канале yarikrl. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Русский дубляж:

  • Алексей Мясников — Томми Версетти;
  • Диомид Виноградов — Кен Розенберг;
  • Андрей Вальц — Лэнс Вэнс;
  • Геннадий Новиков — Сонни Форелли;
  • Андрей Бархударов — Рикардо Диас;
  • Никита Прозоровский — Хуан Гарсия Кортес;
  • Борис Токарев — Эйвери Кэррингтон;
  • Александр Новиков — кинорежиссёр Стив Скотт;
  • Сергей Чихачёв — Фил Кэссиди;
  • Александр Груздев — Умберто Робина;
  • Ольга Кузнецова — Тётушка Пуле;
  • Артём Чернов — Кент «Пауло» Пол;
  • Рамиля Искандер — Мерседес Кортес;
  • Михаил Тихонов — Джезз Торрент.
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