Для GTA: Vice City вышла русская озвучка от студии GamesVoice
24 января студия профессиональной озвучки GamesVoice выпустила русскую локализацию для легендарной GTA: Vice City. В честь данного события команда поблагодарила всех, кто поддержал сбор средств на реализацию проекта, и опубликовала трейлер с демонстрацией проделанной работы.
Скачать русификатор можно по этой ссылке.
Видео доступно на YouTube-канале yarikrl. Права на видео принадлежат Rockstar Games.
Русский дубляж:
- Алексей Мясников — Томми Версетти;
- Диомид Виноградов — Кен Розенберг;
- Андрей Вальц — Лэнс Вэнс;
- Геннадий Новиков — Сонни Форелли;
- Андрей Бархударов — Рикардо Диас;
- Никита Прозоровский — Хуан Гарсия Кортес;
- Борис Токарев — Эйвери Кэррингтон;
- Александр Новиков — кинорежиссёр Стив Скотт;
- Сергей Чихачёв — Фил Кэссиди;
- Александр Груздев — Умберто Робина;
- Ольга Кузнецова — Тётушка Пуле;
- Артём Чернов — Кент «Пауло» Пол;
- Рамиля Искандер — Мерседес Кортес;
- Михаил Тихонов — Джезз Торрент.
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