Геймеры в восторге от технологии DLSS 4 — первые тесты

Блогер с канала MxBenchmarkPC протестировал технологию DLSS 4 для RTX-видеокарт. Для этого он сравнил работу DLSS 3.8 и DLSS 4 в пяти играх в режиме «Качество».

На данный момент официальная поддержка DLSS 4 доступна только в Cyberpunk 2077, однако энтузиаст смог добавить её в другие игры, самостоятельно заменив DLL-файлы.

Видео доступно на YouTube-канале MxBenchmarkPC. Права на видео принадлежат MxBenchmarkPC.

Комментаторы остались в восторге от обновлённой технологии масштабирования. DLSS 4 в разы лучше справляется с обработкой полупрозрачных и тонких объектов, чем предыдущая версия. Также с ней повысилась общая стабильность кадров.

Однако теперь технология стала чуть требовательнее к ресурсам ПК. Это значит, что FPS будет на пару кадров ниже, чем при использовании DLSS 3.8.

Продажи NVIDIA GeForce RTX 5090 начнутся 31 января, цена составит $ 2 тыс. Новая флагманская видеокарта будет на 30% мощнее, чем RTX 4090.

Тест в S.T.A.L.K.E.R. 2

Фото: MxBenchmarkPC

Тест в Cyberpunk 2077

Фото: MxBenchmarkPC

Тест в «Ведьмак 3: Дикая Охота»

Фото: MxBenchmarkPC

Тест в Red Dead Redemption 2