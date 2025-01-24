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Аниме «Лазарь» стартует в апреле — это шоу от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика»

Аниме «Лазарь» стартует в апреле — это шоу от авторов «Ковбоя Бибопа» и «Джона Уика»
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Телеканал Adult Swim объявил, что премьера аниме «Лазарь» состоится в апреле. Точная дата выхода пока не раскрывается. Авторами проекта выступили создатель «Ковбоя Бибопа» Синъитиро Ватанабэ и режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски.

События грядущего аниме развернутся в 2052 году и расскажут о группе из пяти агентов, которые пытаются отыскать доктора Скиннера — нобелевского лауреата, создавшего лекарство от всех болезней, но приводящее к смерти пациентов через три года после приёма микстуры.

Производством «Лазаря» занимается опытная студия MAPPA — авторы «Человека-бензопилы», второго сезона «Саги о Винланде» и последних сезонов «Атаки титанов». В первый сезон аниме войдёт 13 эпизодов.

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