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Огромное яйцо динозавра — на новом кадре «Мира Юрского периода: Перерождение»

Огромное яйцо динозавра — на новом кадре «Мира Юрского периода: Перерождение»
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Universal Pictures поделилась новым кадром из грядущего фильма «Мир Юрского периода: Перерождение». На нём оказались изображены герои Скарлетт Йоханссон и Джонатана Бейли, которые вкалывают какую-то субстанцию в яйцо динозавра.

Будущая картина вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока неизвестны.

В картине сыграли Скарлетт Йоханссон (серия «Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля.

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Фото: Universal Pictures

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