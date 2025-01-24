«Полная ерунда»: критики громят боевик «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о боевике «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом. Фильм расскажет о пилоте, который перевозит заключённого для суда, однако в какой-то момент напряжение между членами экипажа начинает нарастать. Другие подробности сюжета неизвестны.

Рецензенты полностью разгромили ленту. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» картины составил всего 25% на основе 48 отзывов. Критики ругают фильм за абсурдные диалоги, огромное количество дыр в сюжете и скучный темп повествования.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут первые рецензенты о боевике «Особо опасный пассажир»:

Напряжённый, но глупый, неправдоподобный и мучительно скучный боевик.

К сожалению, единственное, что запомнилось в «Особо опасном пассажире», — это попытка студии скрыть имя Мела Гибсона из маркетинговой кампании.

В фильме «Особо опасный пассажир» есть свои забавные моменты, но самый смешной из них наступает во время финальных титров, когда вы в очередной раз вспоминаете, что этот фильм снял Мел Гибсон.

На бумаге идея фильма звучит интересно, но её реализация — полный бардак: диалоги смехотворны, а актёры ведут себя так, будто они играют в других фильмах.

Любая положительная динамика, которая возникает в фильме в наиболее захватывающих моментах, сводится на нет огромным количеством откровенной глупости и плохим сценарием.

Официальная премьера ленты в кинотеатрах России состоится 13 марта.