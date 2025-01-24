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Глава Apple Тим Кук разделил сознание в рекламе сериала «Разделение»

Глава Apple Тим Кук разделил сознание в рекламе сериала «Разделение»
Аудио-версия:
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17 января в онлайн-кинотеатре Apple TV+ стартовал второй сезон нашумевшего сериала «Разделение». В честь данного события, генеральный директор Apple Тим Кук снялся в рекламе продолжения шоу.

В ролике Кук прибывает в офис корпорации Lumon Industries. Во время подъёма на лифте сознание главы Apple переключается, после чего он заходит в одно из помещений, где его встречает мистер Милчек.

Видео доступно в VK-паблике DTF. Права на видео принадлежат Apple.

Второй сезон продолжает рассказывать о сотруднике компании Lumon Industries Марке, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.

Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, финал выйдет 21 марта.

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