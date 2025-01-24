Брэд Питт сыграет в боевике «Сердце зверя» от режиссёра «Пчеловода»

Как сообщают журналисты издания Deadline, Брэд Питт сыграет главную роль в боевике «Сердце зверя» (Heart Of The Beast) от автора «Пчеловода» Дэвида Эйера. Ко всему прочему, актёр также выступает продюсером будущей ленты.

Картина расскажет о бывшем солдате армейского спецназа и его отставной боевой собаке, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровой пустыне Аляски. Сценаристом фильма выступил Камерон Александр.

Полный актёрский состав, другие детали сюжета, а также сроки и дата премьеры ленты пока не раскрываются. Больше подробностей «Сердца зверя» появится, когда стартуют съёмки проекта.