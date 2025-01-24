Криштиану Роналду стал 12-м лучшим игроком года в игре EA Sports FC 25

24 января в EA Sports FC 25 завершилось голосование за 12-го лучшего игрока года. Победу с большим отрывом одержал нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду — он с большим отрывом опередил Флориана Вирца и Жереми Фримпонга из «Байера».

Усиленная карточка португальца уже появилась в EA Sports FC 25 с общим рейтингом 95 с очень высокими характеристиками. Её можно получить в наборах или купить на трансферном рынке за крайне внушительную сумму внутриигровых монет.

Фото: EA Sports FC 25

Кроме того, в игру добавили набор карточек «Почётное упоминание TOTY». В него вошли футболисты, которые также заслужили попасть в список лучших спортсменов года, однако не прошли по итогам пользовательского голосования.

Среди них оказались, например, Эрлинг Холанд, Лионель Месси и Федерико Вальверде. Эти футболисты также будут доступны в наборах ограниченное время, после чего их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Фото: EA Sports