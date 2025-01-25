Как сообщают журналисты издания Deadline, фильм «Милосердие» Тимура Бекмамбетова перенесли на 23 января 2026 года. Изначально лента с Крисом Праттом в главной роли должна была выйти 15 августа 2025 года. Причина смещения даты премьеры пока не раскрывается.

События «Милосердия» развернутся в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность.

Главные роли в ленте сыграют Крис Пратт («Стражи Галактики»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и Кали Реис («Настоящий детектив»).