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«Крайне слабое кино»: звезда «Букиных» Виктор Логинов раскритиковал «Анору»

«Крайне слабое кино»: звезда «Букиных» Виктор Логинов раскритиковал «Анору»
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Звезда «Букиных» Виктор Логинов высказался об оскароносном фильме «Анора» с Юрой Борисовым. По словам актёра, данная картина — «крайне слабое кино со всеми вытекающими».

Простите. «Анора» крайне слабое кино. Со всеми вытекающими. Вот о чём это кино?… Где арка хоть одного из персонажей? Нет там главного — любви. Никто никого не любит. Как у Довлатова.

Логинов заявил, что режиссёр Шон Бейкер не смог раскрыть в ленте ни Борисова, ни Марка Эйдельштейна, ни Алексея Серебрякова, хотя «они, безусловно, все талантливы».

Сюжет «Аноры» рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной. Ранее фильм получил главную награду Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь», а также высокие рейтинги от критиков и зрителей.

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