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Тик Ток не работает и тормозит: не грузятся видео и не отправляются сообщения 25 января

TikTok столкнулся с массовыми сбоями по всему миру
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25 января российские пользователи TikTok стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые сообщения появились около 5:00 по Москве. К примеру, сейчас число обращений на сайте Downdetector перевалило почти за 78 тыс.

Фото: Downdetector

Пользователи TikTok отмечают, что у них перестали грузиться видео в ленте, не отправляются сообщения в личных чатах и возникает ошибка с надписью «Нет подключения к интернету, повторите попытку». С чем связаны сбои, пока неизвестно.

Жалобы на работу видеохостинга поступают от пользователей и из других стран. На данный момент TikTok не функционирует в России уже на протяжении нескольких часов. Когда работа сервиса восстановится, неизвестно.

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