TikTok столкнулся с массовыми сбоями по всему миру

25 января российские пользователи TikTok стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые сообщения появились около 5:00 по Москве. К примеру, сейчас число обращений на сайте Downdetector перевалило почти за 78 тыс.

Фото: Downdetector

Пользователи TikTok отмечают, что у них перестали грузиться видео в ленте, не отправляются сообщения в личных чатах и возникает ошибка с надписью «Нет подключения к интернету, повторите попытку». С чем связаны сбои, пока неизвестно.

Жалобы на работу видеохостинга поступают от пользователей и из других стран. На данный момент TikTok не функционирует в России уже на протяжении нескольких часов. Когда работа сервиса восстановится, неизвестно.