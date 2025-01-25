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Юра Борисов сыграет в фильме «Как я не снял «Преступление и наказание» Эмира Кустурицы

Юра Борисов сыграет в фильме «Как я не снял «Преступление и наказание» Эмира Кустурицы
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Сербский режиссёр Эмир Кустурица («Андеграунд», «Жизнь как чудо») объявил, что оскароносный Юра Борисов сыграет в его новом фильме. Актёр исполнит роль молодого постановщика кино в ленте «Как я не снял «Преступление и наказание».

Сообщается, что это будет чёрная комедия, вдохновлённая романом Фёдора Михайловича Достоевского. В центре сюжета окажется молодой режиссёр, который собирается снять экранизацию «Преступления и наказания», после чего получает предложение за большие деньги убить некую женщину.

Кустурица отметил, что работа над сценарием будет завершена через несколько дней. Съёмки картины стартуют летом.

Сроки и дата премьеры фильма пока не раскрываются.

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