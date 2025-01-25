Final Fantasy 7 Rebirth показала в Steam лучший онлайн в истории одиночных игр серии

23 января состоялся релиз Final Fantasy 7 Rebirth от Square Enix на ПК. До этого проект был доступен только на консоли PS5.

Пиковый онлайн проекта в Steam составил 31,5 тыс. человек — это лучший показатель в истории одиночных игр серии в сервисе. Среди всех проектов Square Enix это четвёртый результат на платформе.

Топ-10 игр Square Enix по онлайну в Steam

Outriders — 125 тыс. Final Fantasy 14 — 95 тыс. Dragon Quest 3 HD-2D Remake — 45,3 тыс. Final Fantasy 7 Rebirth — 31,5 тыс. Final Fantasy 15 — 29,4 тыс. NieR Replicant — 28,6 тыс. Final Fantasy 16 — 27,5 тыс. NieR Automata — 23,9 тыс. Just Cause 3 — 23,4 тыс. Octopath Traveler 2 — 17 тыс.

ПК-версия тайтла получила улучшенное освещение, модели и текстуры, поддержку технологий DLSS и VRR, множество тонких настроек графики, включая регулятор количества NPC на экране и три пресета, поддержку клавиатуры и мыши, контроллера DualSense, а также разрешения 4K при 120 FPS.