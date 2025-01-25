Final Fantasy 7 Rebirth показала в Steam лучший онлайн в истории одиночных игр серии
23 января состоялся релиз Final Fantasy 7 Rebirth от Square Enix на ПК. До этого проект был доступен только на консоли PS5.
Пиковый онлайн проекта в Steam составил 31,5 тыс. человек — это лучший показатель в истории одиночных игр серии в сервисе. Среди всех проектов Square Enix это четвёртый результат на платформе.
Топ-10 игр Square Enix по онлайну в Steam
- Outriders — 125 тыс.
- Final Fantasy 14 — 95 тыс.
- Dragon Quest 3 HD-2D Remake — 45,3 тыс.
- Final Fantasy 7 Rebirth — 31,5 тыс.
- Final Fantasy 15 — 29,4 тыс.
- NieR Replicant — 28,6 тыс.
- Final Fantasy 16 — 27,5 тыс.
- NieR Automata — 23,9 тыс.
- Just Cause 3 — 23,4 тыс.
- Octopath Traveler 2 — 17 тыс.
ПК-версия тайтла получила улучшенное освещение, модели и текстуры, поддержку технологий DLSS и VRR, множество тонких настроек графики, включая регулятор количества NPC на экране и три пресета, поддержку клавиатуры и мыши, контроллера DualSense, а также разрешения 4K при 120 FPS.
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