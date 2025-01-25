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Комедия «Очень страшное кино 6» выйдет 12 июня 2026 года

Комедия «Очень страшное кино 6» выйдет 12 июня 2026 года
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Как сообщают журналисты издания Deadline, премьера комедийного фильма «Очень страшное кино 6» состоится 12 июня 2026 года. Над сценарием будущей ленты работает Марлон Уэйанс вместе со своими братьями Киненом Айвори и Шоном.

В написании истории братьям Уэйфанс помогает Рик Альварес («Белые цыпочки»). Детали сюжета, имя режиссёра и полный актёрский состав предстоящей картины пока не раскрываются. Съёмки фильма должны стартовать до конца 2025 года.

Первая часть серии вышла в 2000 году. Суммарно фильмы серии собрали около $ 900 млн в мировом прокате, став одной из самых кассовых хоррор-франшиз в истории.

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