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Вышел первый отрывок из мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»

Marvel опубликовала первый отрывок из мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук». В ролике показали момент, когда Питера Паркера укусил радиоактивный паук.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» расскажет новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. По сюжету ещё 15-летнего Питера Паркера кусает радиоактивный паук, из-за чего школьник обретает суперспособности и решает использовать их для борьбы с преступностью.

В отличие от киновселенной Marvel, наставником главного героя выступит не Тони Старк, а Норман Озборн — будущий Зелёный гоблин. Главного героя озвучит музыкант Хадсон Темз, а его ментора — Колман Доминго («Эйфория»).

Премьера шоу состоится уже 29 января в онлайн-кинотеатре Disney+.