Звезда сериала «Одни из нас» Кейтлин Дивер сыграет в продолжении «Годзиллы и Конга»

Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда сериала «Одни из нас» Кейтлин Дивер сыграет в продолжении «Годзиллы и Конга: Новая империя». Какую именно роль актриса исполнит в будущей ленте, пока не раскрывается.

Режиссёром продолжения выступит Грант Спьютор («Дитя робота»), который заменил на данном посту Адама Вингарда — сценариста и постановщика картины 2024 года. Подробности сюжета и полный каст новой части ещё неизвестны.

События «Новой империи» развернутся после финала ленты «Годзилла против Конга», вышедшей в 2021 году. Двум самым мощным созданиям на Земле придётся столкнуться с новой напастью, справиться с которой они смогут, лишь объединившись. Лента заработала в мире $ 571 млн, став самым кассовым фильмом в собственной киновселенной.

Сроки и дата премьеры продолжения «Годзиллы и Конга: Новая империя» пока не раскрываются.