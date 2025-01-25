ASUS анонсировала первый в мире 27-дюймовый 4K-монитор

Компания ASUS анонсировала первый в мире геймерский 27-дюймовый OLED-монитор с разрешением 4K. Производитель оценил устройство ROG Swift OLED PG27UCDM в $ 1100 (~ 107 тысяч рублей).
Фото: ASUS
Также монитор получил частоту обновления 240 Гц, максимальную яркость в пределах 1000 нит, 99-процентное покрытие цветовой палитры DCI-P3 и скорость отклика в 3 мс. Ещё он поддерживает технологии Adaptive Sync VRR, HDR10 и Dolby Vision HDR.
Девайс обладает разъёмом DisplayPort 2.1a, два разъёма HDMI 2.1 и USB-C. Ко всему прочему, монитор оснастили технологией ROG OLED Anti-Flicker 2.0, которая снижает мерцание экрана на 20% благодаря алгоритму компенсации яркости.
Дата начала продаж ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM пока не раскрывается.