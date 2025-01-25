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Деревенские забавы — в новом трейлере Kingdom Come: Deliverance 2

Деревенские забавы — в новом трейлере Kingdom Come: Deliverance 2
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Вышел новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2, в котором разработчики показали различия занятия, доступные Индржиху в сельской местности. Герой сможет поупражняться в стрельбе по мишеням, изготовить стрелы, заняться чтением, молитвой, выпить в пабе, сходить на охоту, а также и подраться в уличных потасовках.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Warhorse Studios.

Разработчики обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю в мире средневековой Чехии.

Релиз сиквела Kingdom Come: Deliverance состоится уже 4 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.

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