Опубликованы новые кадры со съёмок второго сезона шоу «Кибердеревня» — премьера осенью

Авторы сериала «Кибердеревня» опубликовали новые кадры со съёмок второго сезона сериала. На них изображён герой актёра Сергея Чихачёва в различных локациях.
Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. Они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы и полететь в новое путешествие по Солнечной системе.
Премьера второго сезона сериала «Кибердеревня» состоится осенью. Его постановщиком вновь выступит Сергей Васильев, а главную роль исполнит Сергей Чихачёв.
Новые кадры со съёмок
Фото: Birchpunk
Фото: Birchpunk