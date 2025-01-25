Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликованы новые кадры со съёмок второго сезона шоу «Кибердеревня» — премьера осенью

Опубликованы новые кадры со съёмок второго сезона шоу «Кибердеревня» — премьера осенью
Комментарии

Авторы сериала «Кибердеревня» опубликовали новые кадры со съёмок второго сезона сериала. На них изображён герой актёра Сергея Чихачёва в различных локациях.

Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. Они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы и полететь в новое путешествие по Солнечной системе.

Премьера второго сезона сериала «Кибердеревня» состоится осенью. Его постановщиком вновь выступит Сергей Васильев, а главную роль исполнит Сергей Чихачёв.

Новые кадры со съёмок

Фото: Birchpunk

Фото: Birchpunk

Материалы по теме
Завораживающий хоррор и современная классика: обзор фильма «Носферату»
Завораживающий хоррор и современная классика: обзор фильма «Носферату»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android