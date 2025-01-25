Опубликованы новые кадры со съёмок второго сезона шоу «Кибердеревня» — премьера осенью

Авторы сериала «Кибердеревня» опубликовали новые кадры со съёмок второго сезона сериала. На них изображён герой актёра Сергея Чихачёва в различных локациях.

Продолжение расскажет о новых приключениях робота и марсианского фермера. Они попытаются одолеть Галю — искусственный интеллект, который вселяется в Барагозина, главу «Ижевск Дайнемикс». Для этого Николаю и Робогозину нужно организовать побег из космической тюрьмы и полететь в новое путешествие по Солнечной системе.

Премьера второго сезона сериала «Кибердеревня» состоится осенью. Его постановщиком вновь выступит Сергей Васильев, а главную роль исполнит Сергей Чихачёв.

Новые кадры со съёмок

Фото: Birchpunk