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TikTok снова начал работать спустя 12 часов

TikTok снова начал работать спустя 12 часов
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25 января российские пользователи TikTok стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые сообщения появились около 5:00 мск. Жалобы на работу видеохостинга поступали от пользователей и из других стран. К примеру, число обращений на сайте Downdetector за сутки перевалило за 100 тысяч.

Однако спустя 12 часов сбоев пользователи TikTok начали сообщать о восстановлении работы сервиса. Представители площадки пока никак не прокомментировали ситуацию. С чем были связаны сбои, тоже остаётся неизвестным.

Напомним, пользователи соцсети жаловались, что у них перестали грузиться видео в ленте, не отправлялись сообщения в личных чатах и возникала ошибка с надписью «Нет подключения к интернету, повторите попытку».

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