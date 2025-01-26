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Стартовали съёмки второго сезона сериала «Грызня» от Netflix

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Грызня» от Netflix
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Как сообщила актриса Кэри Маллиган, съёмки второго сезона сериала «Грызня» от Netflix уже стартовали. Вместе с ней в продолжении шоу сыграют Оскар Айзек, Чарльз Мелтон и Кейли Спейни.

В центре сюжета нового сезона окажется молодая пара, которая становится свидетелем тревожной ссоры между боссом и его женой. Другие детали ещё неизвестны.

Первый сезон сериала «Грызня», в котором в главных ролях снялись Стивен Ян и Али Вонг, вышел в апреле 2023 года и стал одним их главных хитов года, получив много похвальных отзывов и престижных наград, включая «Эмми» и «Золотой глобус».

Сроки и дата премьеры продолжения «Грызни» пока не раскрываются. Во второй сезон войдёт восемь эпизодов.

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