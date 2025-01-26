Тизер новой «Матрицы» от Уилла Смита оказался музыкальным треком

6 января американский актёр Уилл Смит опубликовал загадочное сообщение в соцсетях, связанное с «Матрицей». В нём артист вспомнил события 1997 года, когда режиссёры Вачовски предложили ему сыграть роль Нео в культовой трилогии, однако он отказался.

Как выяснилось, данным сообщением артист тизерил песню Beautiful Scars, над которой он работал вместе с рэпером Биг Шоном. На обложке сингла актёр и музыкальный исполнитель одеты, как персонажи из «Матрицы», а их имена написаны стилизованным компьютерным шрифтом. Трек Beautiful Scars выйдет 30 января.

Журналисты сообщают, что в стенах Warner Bros. действительно создают новую часть серии, однако главная роль достанется не звезде «Людей в чёрном».