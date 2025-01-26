Расписание FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте» на 26 января — Spirit с Talon, PV с Liquid

Сегодня, 26 января, состоится предпоследний день швейцарской стадии топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2.

Команды, идущие со счётом 2:1, сразятся за выход в плей-офф, а коллективы, оказавшиеся в одном шаге от вылета, сразятся за возможность продолжить выступление на турнире. Все серии пройдут в формате best-of-3.

Расписание игр FPG по «Доте» на 26 января, воскресенье:

2-1

15:30. Team Liquid (Швеция) — PARIVISION (Россия) ;

; 19:00. Talon Esports (Азия) — Team Spirit (Россия) ;

; 22:30. Team Falcons (Ближний Восток) — Gaimin Gladiators (Европа);

1-2

15:30. Wildcard (США) — Tundra Esports (Европа);

19:00. Yakult Brother (Китай) — AVULUS (Европа);

22:30. Aurora Gaming (Азия) — Xtreme Gaming (Китай).

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.