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Расписание игр BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 на 26 января (БЛАСТ Баунти по КС2)

Spirit в финале против турецкой команды — расписание последнего дня BLAST Bounty по CS2
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Сегодня, 26 января, завершится топ-турнир BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Stike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В рамках best-of-5 противостояния сразятся фаворит турнира Team Spirit и Eternal Fire из Турции, которой сенсационно удалось обыграть такие команды, как Team Vitality и G2 Esports.

CS 2. BLAST Bounty Spring 2025 . Гранд-финал
26 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Eternal Fire
Не начался
Team Spirit
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Расписание BLAST Bounty Spring 2025 по CS2 на 26 января, воскресенье:

  • 18:00. Гранд-финал, Eternal Fire (Турция) — Team Spirit (Россия).

LAN-этап топ-турнира BLAST Bounty по CS2 проходит с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь коллективов разыгрывают большую часть призового фонда, размер которого составляет $ 500 тыс.

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