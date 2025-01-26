Spirit в финале против турецкой команды — расписание последнего дня BLAST Bounty по CS2

Сегодня, 26 января, завершится топ-турнир BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Stike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В рамках best-of-5 противостояния сразятся фаворит турнира Team Spirit и Eternal Fire из Турции, которой сенсационно удалось обыграть такие команды, как Team Vitality и G2 Esports.

Расписание BLAST Bounty Spring 2025 по CS2 на 26 января, воскресенье:

18:00. Гранд-финал, Eternal Fire (Турция) — Team Spirit (Россия).

LAN-этап топ-турнира BLAST Bounty по CS2 проходит с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь коллективов разыгрывают большую часть призового фонда, размер которого составляет $ 500 тыс.