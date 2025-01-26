Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BB Team в плей-офф, Chimera без Дакаха проваливалась — итоги третьего раунда FPG по Dota 2

BB Team в плей-офф, Chimera без Дакаха проваливалась — итоги третьего раунда FPG по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

25 января завершился третий раунд швейцарской стадии топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2. Итоги игрового дня — в нашем материале.

По итогам третьего дня соревнования в плей-офф без единого поражения вышли российская BetBoom Team и южноамериканская HEROIC, которым удалось обыграть Team Liquid и Team Spirit соответственно.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND #1 . Групповой этап
25 января 2025, суббота. 16:30 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 0
Team Liquid

Что касается команд, которые первыми покинули соревнование, среди них оказались Chimera Esports из нашего региона и североамериканская Shopify Rebellion. Эти коллективы не выиграли ни одного матча в рамках ивента от FISSURE.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND #1 . Групповой этап
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Xtreme Gaming
Окончен
2 : 0
Chimera Esports

Оставшиеся участники первой стадии распределились следующим образом:

  • 2-1: Team Liquid, PARIVISION, Talon Esports, Team Spirit, Team Falcons и Gaimin Gladiators;
  • 1-2:  Wildcard, Tundra Esports, Yakult Brothers, AVULUS, Aurora Gaming и Xtreme Gaming.

Чтобы пройти в плей-офф, коллективу надо заработать три победы в швейцарской стадии.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Расписание FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте» на 26 января — Spirit с Talon, PV с Liquid
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android