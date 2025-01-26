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BB Team в плей-офф, Chimera без Дакаха проваливалась — итоги третьего раунда FPG по Dota 2

25 января завершился третий раунд швейцарской стадии топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2. Итоги игрового дня — в нашем материале.

По итогам третьего дня соревнования в плей-офф без единого поражения вышли российская BetBoom Team и южноамериканская HEROIC, которым удалось обыграть Team Liquid и Team Spirit соответственно.

Что касается команд, которые первыми покинули соревнование, среди них оказались Chimera Esports из нашего региона и североамериканская Shopify Rebellion. Эти коллективы не выиграли ни одного матча в рамках ивента от FISSURE.

Оставшиеся участники первой стадии распределились следующим образом:

2-1: Team Liquid, PARIVISION, Talon Esports, Team Spirit, Team Falcons и Gaimin Gladiators;

1-2: Wildcard, Tundra Esports, Yakult Brothers, AVULUS, Aurora Gaming и Xtreme Gaming.

Чтобы пройти в плей-офф, коллективу надо заработать три победы в швейцарской стадии.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.